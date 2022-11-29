Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Aralık 2022 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? TC Kimlik NO: 2,4,6,8 olanlara ÖDEME TAKVİMİ!

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi için gözler Aralık ayına çevrildi.Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'nin 2023 mart ayında ödenecek desteklerin 6 ay öne çekildiğini duyurmasının ardından "2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılının son ayına sayılı günler kala Mazot ve Gübre destekleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Aralık 2022 Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler!