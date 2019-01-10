Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kartı borçlarının nasıl yapılandırılacağına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Kart borçluları Ziraat Bankası'nın kimleri kredi vereceğini merak ediyor. Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler? Ziraat Bankası borç yapılandırma faiz oranı kaç? Kimler Ziraat Bankası'nın borç yapılandırma kampanyasından faydalanabilecek? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırmasına nasıl başvurulur? İşte şartlar...

10 Ocak 2019 Perşembe, 09:06:48 Güncelleme: 09:14:43
Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun yine sistem üzerinden direkt kapatılacağını belirttiler. Yetkililer, verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler.

Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da (BDDK) Ziraat Bankası'nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.

Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

10 MADDEDE YAPILANDIRMA
1) Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi.' Ziraat Bankası ya da diğer bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.

Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya asgari ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olması gerekecek.

Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası'nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?