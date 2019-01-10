Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?

Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da (BDDK) Ziraat Bankası'nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.