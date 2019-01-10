Ziraat Bankası kredisiyle kredi kartı borcu nasıl kapatılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler?
Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kartı borçlarının nasıl yapılandırılacağına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Kart borçluları Ziraat Bankası'nın kimleri kredi vereceğini merak ediyor. Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması şartları neler? Ziraat Bankası borç yapılandırma faiz oranı kaç? Kimler Ziraat Bankası'nın borç yapılandırma kampanyasından faydalanabilecek? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırmasına nasıl başvurulur? İşte şartlar...
Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun yine sistem üzerinden direkt kapatılacağını belirttiler. Yetkililer, verilen kredinin bir tüketici kredisi alternatifi olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler.
Bunun için bankalarla da konuşulacağını anlatan yetkililer, kişi borçlarının sistem üzerinden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da (BDDK) Ziraat Bankası'nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı belirtildi.