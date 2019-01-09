Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Aradaki farkı Hazine karşılayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.