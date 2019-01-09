Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilere, yeni düzenlemeyle, ek ödeme dahil bin liranın altında maaş ödemesi yapılamayacak. Düşük maaşlı emeklinin ödemesi bin liraya tamamlanacak. 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 23:04:58 Güncelleme: 07:56:16
Aradaki farkı Hazine karşılayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.
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