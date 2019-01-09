Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilere, yeni düzenlemeyle, ek ödeme dahil bin liranın altında maaş ödemesi yapılamayacak. Düşük maaşlı emeklinin ödemesi bin liraya tamamlanacak. 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 23:04:58 Güncelleme: 07:56:16
Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Artık bin liranın altında emekli aylığı olmayacak. Hükümetin yeni düzenlemesiyle emekli aylıklarında taban, ek ödeme dahil bin lira olacak.

Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Aradaki farkı Hazine karşılayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.

Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak.

Emekliye bin TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak.

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