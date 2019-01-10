Milyonları ilgilendiren asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücret yasa teklifi Meclis'te kabul edildi!
Asgari ücrette flaş gelişme! Milyonları ilgilendiren asgari ücret yasa teklifi Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Asgari ücret desteğini de kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Asgari ücret yasa teklifine dair detaylar...
10 Ocak 2019 Perşembe, 22:03:17 Güncelleme: 22:28:35
Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Teklife göre, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.
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