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Kısa çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

Kısa çalışma Ödeneği uygulaması 31 Mart'ta bitiyor. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Bu tarihten sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni dönemin kurallarını yazdı.

takvim.com.tr
Özel haber
29.03.2021 11:45 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:14
Kısa çalışma Ödeneği KÇÖ uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerdeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı.

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Kısa çalışma Ödeneği KÇÖ uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı.

Kısa çalışma Ödeneği KÇÖ uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı. Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı.

Kısa çalışma Ödeneği KÇÖ uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

Kısa çalışma Ödeneği KÇÖ uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!

PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor