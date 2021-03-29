Kısa çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulaması 31 Mart’ta bitiyor! Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL!
Kısa çalışma Ödeneği uygulaması 31 Mart'ta bitiyor. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Bu tarihten sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni dönemin kurallarını yazdı.
29.03.2021 11:45
- Son Güncelleme: 29.03.2021 12:14
PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor