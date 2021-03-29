31 Mart'a dikkat! Esnaf, çalışan, ev sahibi milyonları ilgilendiriyor
Bu hafta birçok konuda başvuru için son tarih olacak. Esnaf, çalışan, ev sahibi, yapılandırmaya başvuranlar ve vergi beyannamesi verecekler için son tarih 31 Mart. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için merak edilenleri cevapladı.
29.03.2021 12:02
- Son Güncelleme: 29.03.2021 12:02
Mart ayının son günü birçok ödemenin ve başvurunun da son tarihi olacak. Yapılandırmaya başvuranlar bu tarihe kadar ilk taksitlerini ödemek zorunda.
Yine kira geliri elde edenler için beyanname vermenin son tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Esnaf için kira gelir ve ciro desteklerine başvuru tarihi de 31 Mart'ta bitiyor.
Milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra çalışanlar normal mesaiye geçerken ücretleri de tam olarak yatırılacak.
Ayrıca çalışanlar için artık primler 30 gün üzerinden yatırılacak. Kısaca 31 Mart tarihini bekleyen gelişmelere bakalım:
1)KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK
*Milyonlarca işçi normal çalışmaya geçecek