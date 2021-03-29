31 Mart'a dikkat! Esnaf, çalışan, ev sahibi milyonları ilgilendiriyor

Bu hafta birçok konuda başvuru için son tarih olacak. Esnaf, çalışan, ev sahibi, yapılandırmaya başvuranlar ve vergi beyannamesi verecekler için son tarih 31 Mart. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için merak edilenleri cevapladı.

29.03.2021 12:02 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





