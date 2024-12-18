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Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank'tan emekliye ise 24.000 TL

Ziraat Bankası özel bir kampanya ile müşterilerini sevindiriyor. Bankkart kredi kartı kullanıcıları, belirli şartları yerine getirerek 3000 TL'ye kadar Bankkart lira kazanma şansı yakalayabilecek. Vakıfbank ise emekliye 24.000 TL promosyon verecek.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:18
Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Hem Ziraat Bankası hem de VakıfBank, müşterilerine cazip kampanyalar sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için detaylı bilgi almak ve katılım koşullarını karşılamak önemli!

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Ziraat Bankası Kampanya Koşulları:

Kampanyaya katılmak için Bankkart kredi kartının aktif olarak kullanılıyor olması gerekiyor.

Ziraat Bankası üretim üye iş yerlerinden yapılan her 1.500 TL ve üzeri harcama karşılığında 300 TL Bankkart lira kazanılabilecek.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Kampanya boyunca kazanılacak toplam Bankkart lira tutarı maksimum 3000 TL ile sınırlıdır.

Kampanya ile ilgili detaylara Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

VakıfBank SGK Emeklileri İçin Promosyon Kampanyası

SGK emeklileri, VakıfBank'a maaşlarını taşıyarak 24.000 TL'ye kadar nakit ödeme kazanma fırsatı elde edebilir. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Promosyon Detayları:

  • Maaş Promosyonu: 3 yıllık taahhüt karşılığında, aylık maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon verilmektedir:

    • 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL.

    • 10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL.
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.
Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Ek Avantajlar: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı veya Bankomat Kartı ile yapılan aylık toplam 1.000 TL'lik harcamaya, 12 ay boyunca her ay 1.000 TL nakit kazanılabilecek.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Toplamda ek olarak 12.000 TL daha nakit ödeme fırsatı sunuluyor.

Detaylı bilgi almak için VakıfBank Emekli Kampanyası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Derleme: Takvim.com.tr