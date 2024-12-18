Ziraat Bankası hesabı olanlara karşılıksız 3.000 TL! Vakıfbank’tan emekliye ise 24.000 TL

Hem Ziraat Bankası hem de VakıfBank, müşterilerine cazip kampanyalar sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için detaylı bilgi almak ve katılım koşullarını karşılamak önemli!

Ziraat Bankası Kampanya Koşulları: Kampanyaya katılmak için Bankkart kredi kartının aktif olarak kullanılıyor olması gerekiyor. Ziraat Bankası üretim üye iş yerlerinden yapılan her 1.500 TL ve üzeri harcama karşılığında 300 TL Bankkart lira kazanılabilecek.

Kampanya boyunca kazanılacak toplam Bankkart lira tutarı maksimum 3000 TL ile sınırlıdır. Kampanya ile ilgili detaylara Ziraat Bankası'nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

VakıfBank SGK Emeklileri İçin Promosyon Kampanyası SGK emeklileri, VakıfBank'a maaşlarını taşıyarak 24.000 TL'ye kadar nakit ödeme kazanma fırsatı elde edebilir. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam ediyor.