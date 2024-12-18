Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

Devlet, yüzde 90 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil sahibi olma imkânı tanıyor. Bu haktan yararlanmak isteyen bireylerin:
Bu şartları sağlayan bireyler sıfır araç alımında ÖTV ödemiyor. ÖTV'nin kaldırılmasıyla araç fiyatlarında yüzde 40 ila 45 arasında bir indirim gerçekleşiyor.
ÖTV muafiyetiyle satın alınan otomobiller için satış konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Bu araçlar:
Bu nedenle ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satışı, fiilen 5 yıl süreyle mümkün olmuyor.
Seat Arona, ÖTV muafiyeti avantajıyla dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. İşte muafiyet sonrası fiyatlar:
Kaynak: Seat Türkiye - Yetkili Bayiler
Derleme: Takvim.com.tr
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