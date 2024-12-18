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Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

Sıfır kilometre otomobil satın almayı planlayanlar için ÖTV muafiyeti büyük avantajlar sunuyor. Seat Arona, ÖTV muafiyeti kapsamında oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ise belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 15:02
Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Devlet, yüzde 90 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil sahibi olma imkânı tanıyor. Bu haktan yararlanmak isteyen bireylerin:

  • Sağlık Kurulu tarafından onaylanmış bir engelli raporuna sahip olması,
  • Raporlarının yüzde 90 ve üzeri engel oranını doğrulaması,
  • Belgeleri eksiksiz bir şekilde sunması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan bireyler sıfır araç alımında ÖTV ödemiyor. ÖTV'nin kaldırılmasıyla araç fiyatlarında yüzde 40 ila 45 arasında bir indirim gerçekleşiyor.

Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

ÖTV Muafiyeti ile Alınan Araçlarda Satış Kısıtlaması

ÖTV muafiyetiyle satın alınan otomobiller için satış konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Bu araçlar:

  • 5 yıl boyunca elden çıkarılamıyor.
  • Eğer araç 5 yıl içinde satılmak istenirse, muafiyet kapsamında ödenmeyen ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satışı, fiilen 5 yıl süreyle mümkün olmuyor.

Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

Seat Arona ÖTV Muafiyeti ile Ne Kadar?

Seat Arona, ÖTV muafiyeti avantajıyla dikkat çeken modeller arasında yer alıyor. İşte muafiyet sonrası fiyatlar:

Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

Kaynak: Seat Türkiye - Yetkili Bayiler

Derleme: Takvim.com.tr

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Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!
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