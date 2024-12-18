Yarı parasına sıfır SUV! Seat Arona sadece o kişilere 788,889 TL!

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Devlet, yüzde 90 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil sahibi olma imkânı tanıyor. Bu haktan yararlanmak isteyen bireylerin:

Sağlık Kurulu tarafından onaylanmış bir engelli raporuna sahip olması,

Raporlarının yüzde 90 ve üzeri engel oranını doğrulaması,

Belgeleri eksiksiz bir şekilde sunması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan bireyler sıfır araç alımında ÖTV ödemiyor. ÖTV'nin kaldırılmasıyla araç fiyatlarında yüzde 40 ila 45 arasında bir indirim gerçekleşiyor.