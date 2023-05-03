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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL faizsiz kredi müjdesi geldi

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL faizsiz kredi müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde gençler için önemli müjdeler veriyor. Bu müjdeler arasında, üniversiteye yeni başlayan gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıma, meslek öğrenmek isteyen gençlere eğitim ve işe başlama imkanı sağlama, kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve kredi desteği verme gibi pek çok vaat yer alıyor. Ancak en dikkat çekici olanı, evlenme hazırlığı yapan gençlere verilecek faizsiz kredi müjdesi.

takvim.com.tr
03.05.2023 16:02 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:04
Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL lira faizsiz kredi müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecektir. Bu sayede gençlerimiz, evliliklerine gönül rahatlığıyla adım atabilecek ve hayallerindeki yuvalarını kurabileceklerdir.

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Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL lira faizsiz kredi müjdesi geldi

Kredi için başvurular henüz başlamasa da, seçim sonrası AK Parti'nin yeniden kazanması durumunda verileceği belirtilmektedir.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL lira faizsiz kredi müjdesi geldi

Bu müjde, evlenme hazırlığı yapan pek çok gencimiz için büyük bir fırsat olarak görülmekte ve büyük bir heyecanla beklenmektedir.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL lira faizsiz kredi müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik vaatleri sadece evlenme hazırlığı yapanlar için değil, üniversiteye yeni başlayan gençlerden kendi işini kurmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL lira faizsiz kredi müjdesi geldi

Bu vaatler, gençlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olacaktır.

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