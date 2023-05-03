Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank veriyor! 2 senesi ödemesiz 4 sere vadeli 150.000 TL faizsiz kredi müjdesi geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde gençler için önemli müjdeler veriyor. Bu müjdeler arasında, üniversiteye yeni başlayan gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıma, meslek öğrenmek isteyen gençlere eğitim ve işe başlama imkanı sağlama, kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve kredi desteği verme gibi pek çok vaat yer alıyor. Ancak en dikkat çekici olanı, evlenme hazırlığı yapan gençlere verilecek faizsiz kredi müjdesi.
03.05.2023 16:02 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecektir. Bu sayede gençlerimiz, evliliklerine gönül rahatlığıyla adım atabilecek ve hayallerindeki yuvalarını kurabileceklerdir.