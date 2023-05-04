MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay... MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri bugün itibariyle başladı. MSÜ tercihlerinin biteceği tarih ve MSÜ tercih yapma ekranı gündemde yer alıyor. 600 binden fazla adayın katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? 2023 MSÜ'ye kaç kişi girdi? MSÜ HO ne demek? İşte MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay (Kadın-erkek) taban puanları, baraj puanı, sıralama: Astsubay...
MSÜ tercih ekranı aktif edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan şimdi tercihler hakkınd araştırmalar yapmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...
2023 MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI! PEKİ NASIL YAPILIR?
2023 MSÜ sıınavına katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilir.
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.