MSÜ tercih TABAN - BARAJ PUANI, SIRALAMA: Astsubay... MSB PERTEM TERCİH EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ tercih ekranı aktif edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan şimdi tercihler hakkınd araştırmalar yapmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...