Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi! Yüzde 1.29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi! Peş peşe açıklama yapıldı. Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini düşürmüştü. Bankalar da bu tarafta kredi faiz oranlarında indirim yaptılar. İndirimler yapılmadan evvel konut kredisi amacıyla faiz oranları 1.000.000 TL altı tutarlarda %1.38'ken 26 Ekim'den itibaren %1.29'a kadar düştü. 3 kamu bankası doğrultusundan oluşturulan ortak faiz indirimi açıklaması ile kurumsal ve ticari kredi paketlerinde 200 baz puan yani 2 puanlık faiz indirimi yapıldığı duyurmuştu.