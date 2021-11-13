Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi! Yüzde 1.29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama!
Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini düşürmüştü. Bunun üstüne bankaların faiz oranlarında da farklılık görüldü. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt ve gereksinim kredileri amacıyla faiz oranlarında farklılık yaptı. Vatandaşlar da faiz oranlarının halini merak etti. Vatandaşlar aylık ödeyecekleri kredi taksit tutarlarını incelemeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları amacıyla oluşturulan faiz indirimi ardından ev kredi faiz oranları yüzde kaç oldu, kredi hesaplama tablosu değişti mi?
13.11.2021 08:53
- Son Güncelleme: 13.11.2021 08:53
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranı depremi! Peş peşe açıklama yapıldı. Merkez Bankası, Ekim ayında politika faizini düşürmüştü. Bankalar da bu tarafta kredi faiz oranlarında indirim yaptılar. İndirimler yapılmadan evvel konut kredisi amacıyla faiz oranları 1.000.000 TL altı tutarlarda %1.38'ken 26 Ekim'den itibaren %1.29'a kadar düştü. 3 kamu bankası doğrultusundan oluşturulan ortak faiz indirimi açıklaması ile kurumsal ve ticari kredi paketlerinde 200 baz puan yani 2 puanlık faiz indirimi yapıldığı duyurmuştu.