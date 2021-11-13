Asgari ücrette extra artış! Asgari ücrette zam üstüne ek zam! SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı...

2022 senesinde girmemize çok az bir vakit kalmışken, yaklaşık 8 milyon vatandaşın gözü Aralık ayında açıklanması beklenilen ücretlerde... Esasında zam yalnızca onları da değil tüm çalışanları ilgilendiriyor. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücret ile alakalı şu anda net rakam vermezken, vergilendirmeyle alakalı olarak çalışmalar yapıldığını belirtti. Enflasyona göre oluşturulan tahminlere bakıldığında rakam 3500 TL'yi aştı.