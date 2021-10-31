Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank’ın konut kredisinde faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul ilk kez listede yok!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank, konut kredilerinde faiz indirimine gitti. Konut kredi faiz oranları 1,29'a çekilirken ev sahibi olmak isteyenler ucuz konut arayışına girdi. Öte yandan konutun yanı sıra arsa fiyatları da ilgi çekmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerde yaşamaktan vazgeçilmesi bazı illerde arsa fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Söz konusu listede ise İstanbul'un olmaması dikkat çekti.
Merkez Bankası, son 2 toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Bununla beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'a indirdi. Gayrimenkul almak isteyen milyonlarca vatandaş ucuz ve yatırımlık konut arayışına girdi.
KONUT FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,4 ARTTI
TCMB'nin son verisine göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 28,5 ve 33,6 oranlarında artış gösterdi.