Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank’ın konut kredisinde faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul ilk kez listede yok!

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 28,5 ve 33,6 oranlarında artış gösterdi.