150.000 TL konut kredisi aylık taksit ve toplam faiz ödeme tablosu! Ev alacaklara uygun faizli kaçırılmayacak konut kredileri! 1 Kasım’dan itibaren...

Konut kredisi, ev almak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Bu kapsamda konut kredisi faiz oranları ve taksit tutarları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kamu bankaları tarafından yapılan ortak açıklamada konut kredilerinde yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi gelmişti. Kasım ayının gelmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları ve aylık taksit tutarları hakkında vatandaşlar maliyet hesaplamalarına başladı. Haberimizde konut kredisine dair kamu ve özel bankaların en düşük taksitli ödeme planlarına yer verdik. 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi fırsatının yanı sıra farklı tutarlarda da kredi çekebilirsiniz. İşte Kasım ayı Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İNG, TEB, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranları - aylık taksit tutarları!