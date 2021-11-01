EYT'liler için yönerge gönderildi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için revizyon formülü! 56 yaşını bekleyenlere 3 yıllık avantaj müjdesi! 2022 yılında...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için revizyon formülü! EYT'liler için yönerge gönderildi! 56 yaşını bekleyenlere 3 yıllık avantaj müjdesi! 2022 yılında... EYT son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda hükümet kanadından çalışmalar sürüyor ve mağduriyetin giderilmesi için çeşitli talimatlar görüşülüyor. İlk ön çalışmanın, Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri!
01.11.2021 09:29
- Son Güncelleme: 01.11.2021 10:58
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir dizi iyileştirme formüllerinin hazırlanması için bakanlıklara talimat verildi. Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmalar sürüyor. EYT'liler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan 'ara formül' çalışmasıyla mağduriyet belli oranda giderilecek. Bu bağlamda ilk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı ileri sürüldü. Bu çalışmalar önce Kabine'ye sunulacak, bütçe planlarına uygun olursa hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağı planlanıyor. Peki, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunur? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve haberleri!