3600 ek göstergede sıcak gelişme... Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Çalışmaları hızla süren ek gösterge artışında 4 meslek dışında öğretmenler ve diğer yöneticiler de devreye alındı. Buna göre şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400'ü görecekler. Daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak. İşte meslek gruplarının yeni maaş tablosu...
Milyonlarca memur ve emekli memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge artışıyla ilgili hazırlıklar ve çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de yine ek gösterge çalışmaları olacak. Çalışmaların 2022 yılı sonuna doğru bitirilmesi öngörülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarını kabulünde 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması talimatını vermişti. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulunmuştu.
SORUN TARİH OLACAK
Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak ve bu sorun tarihe gömülecek. Söz konusu çalışma geniş bir çerçevede devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Ancak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor.
Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak.
MALİ BOYUTU ÖNEMLİ
Söz konusu ek gösterge artışının sadece idari boyutu bulunmuyor. Aynı zamanda mali yönü de bulunuyor. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığı zaman memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.
HANGİ MESLEKLER MASADA
Geçtiğimiz hafta bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalarla ilgili taslakları ilk kez Sabah Memurlar olarak açıklamıştık. Şimdi bu çalışmalarla ilgili yeni gelişmelere de ulaşmış bulunuyoruz. Söz konusu çalışmalarda idarecilerin de kapsama alınması gündeme gelmişti. Bu gerçekleştiğinde birçok idari kadroda da ek göstergeler artırılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çalışmaları alternatifleriyle birlikte hazırlayacaklar. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bu taslaklara son şekli verilevcek. Ancak dediğimiz gibi bu çalışmalar çok kapsamlı olduğu için sabırla bitmesini beklemek gerekiyor.