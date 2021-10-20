KOSGEB’ten 300 bin TL destek! Yeni iş kurmak isteyenlere müjde! Geri ödemesiz bu destekten yararlanma şartları neler?

Girişimci vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunan ya da yeni iş kuracaklara müjdeli haber verdi. KOSGEB'ten 300 bin TL'ye kadar üstelik geri ödemesiz destek gündemde yoğun ilgi görüyor. Peki KOSGEB'in bu desteğinden yararlanma şartları neler? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı geri ödemeli olarak tercih edildiğinde ise 700 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. İşte KOSGEB'in kobilere sunduğu desteklere ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.