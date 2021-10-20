KOSGEB’ten 300 bin TL destek! Yeni iş kurmak isteyenlere müjde! Geri ödemesiz bu destekten yararlanma şartları neler?
Yeni iş kurmak, işini büyütmek, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini genişletmek isteyenler için KOSGEB'ten yardımlar yapılıyor. Farklı sektörlere ilişkin verilen bu desteklerden yararlanmak isteyenler neler yapmaları gerektiğini merak ediyor. KOSGEB'ten geri ödemesiz verilen 300 bin TL desteğin yanı sıra geri ödemeli olarak 1 milyona kadar olan tutarlar söz konusu olabiliyor. Peki değerlendirmeler nasıl yapılıyor, yararlanma şartları neler oluyor? İşte KOSGEB destekleri hakkında merak edilen tüm bilgiler…
Girişimci vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunan ya da yeni iş kuracaklara müjdeli haber verdi. KOSGEB'ten 300 bin TL'ye kadar üstelik geri ödemesiz destek gündemde yoğun ilgi görüyor. Peki KOSGEB'in bu desteğinden yararlanma şartları neler? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı geri ödemeli olarak tercih edildiğinde ise 700 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. İşte KOSGEB'in kobilere sunduğu desteklere ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işini kurmak ve işini büyütmek isteyenlerin yanı sıra yurt dışında faaliyet göstermek isteyenleri de destekliyor.
KOSGEB en az 8 en çok 24 ay destek sağlıyor. Destek üst limiti 300 bin Türk Lirası iken, personel için 90 bin TL, teçhizat donanım 50 bin TL, yazılım 50 bin TL, tanıtım 100 bin TL, yurt dışı fuar ve seyahat 150 bin TL, test analiz ve belgelendirme 100 bin TL, diğer hizmet alım giderler 100 bin TL.