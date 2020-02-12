Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı... Yüzde 0,79 0,89 0,99 faizle kredi müjdesi!
Yüzde 0,79 0,89 0,99 faizle kredi müjdesi... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı... Özellikle kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça revaçta. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.
Kredi faizleri sert şekilde gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'den 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan art arda hamleler geliyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faizleri ve konut kredisi faiz oranları düşüyor. Vatandaşlar en uygun kredi seçeneklerine ulaşmak için gün aşırı bankaların açıklamalarını takip ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları ve detaylar...
POLİTİKA FAİZİ TEK HANE YOLUNDA
Bankaların kredi faiz oranlarını belirleyen en önemli unsur politika faizi. Politika faizi enflasyon, işsizlik, kur dengeleri gibi unsurlar değerlendirilerek Merkez Bankası tarafından belirleniyor. 2019'un Ağustos ayında yüzde 24 olan politika faizi kararlı ekonomik çalışmaların meyvesiyle 11,25'e kadar çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak her konuşmasında tek haneli faize kısa sürede geçileceğini belirtiyor.