Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı... Yüzde 0,79 0,89 0,99 faizle kredi müjdesi!

Yüzde 0,79 0,89 0,99 faizle kredi müjdesi... Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı... Özellikle kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça revaçta. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

12.02.2020 09:27 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





