Kredi faizleri 12 Şubat bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti, TEB ve ING en düşük kredi faiz oranı açıklaması

Kredi faizleri 12 Şubat bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti, TEB ve ING en düşük kredi faiz oranı açıklaması... Bankalar kredi faiz indirimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yüzde 24 seviyesinde olan politika faizi kararlı adımlarla yüzde 11,25'e kadar çekildi. Merkez Bankası'nın her hamlesi sonrası bankalar yüzde 2'leri aşan kredi faizlerini aşağı çekti. Merkez'in yeni yıldaki son faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredisi 0,89'a kadar, konut kredisi ise sıfır daire alımında 0,79'a kadar çekildi. Kamu bankaları ile yarışan özel bankalar daha fazla kredi kullandırabilmek için cesur adımlarını sürdürüyor. En uygun krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar cazip oranları araştırıyor. Peki, Kredi faizleri bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

12.02.2020 09:28 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





