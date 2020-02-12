Kredi faizleri 12 Şubat bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti, TEB ve ING en düşük kredi faiz oranı açıklaması
Kredi faizleri 12 Şubat bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti, TEB ve ING en düşük kredi faiz oranı açıklaması... Bankalar kredi faiz indirimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yüzde 24 seviyesinde olan politika faizi kararlı adımlarla yüzde 11,25'e kadar çekildi. Merkez Bankası'nın her hamlesi sonrası bankalar yüzde 2'leri aşan kredi faizlerini aşağı çekti. Merkez'in yeni yıldaki son faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredisi 0,89'a kadar, konut kredisi ise sıfır daire alımında 0,79'a kadar çekildi. Kamu bankaları ile yarışan özel bankalar daha fazla kredi kullandırabilmek için cesur adımlarını sürdürüyor. En uygun krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar cazip oranları araştırıyor. Peki, Kredi faizleri bugün ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...
Bankalar kredi faiz oranlarını revize etmeye devam ediyor. Birçok banka konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranını aşağıya çekiyor. Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki ilk faiz toplantısından 75 baz puanlık indirim çıkmıştı. Politika faizi bu karar ile yüzde 11,25'e düştü. Bu hamlenin ardından ay başından itibaren bankaların faiz hamleleri yakından takip ediliyor. Özellikle özel bankalar oldukça atak bir görünüm sergiliyor. İhtiyaç kredisi faizi 0,89'a kadar gerilerken, konut kredisi 0,94 faizle alınabiliyor. Sıfır konut alacaklar 0,79 oranla konut kredisi de kullanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti en düşük kredi faiz oranı ne kadar? Sizler için en uygun kredi oranlarını derledik. İşte güncel kredi faiz oranları ve detayları...
POLİTİKA FAİZİ TEK HANE YOLUNDA
Bankaların kredi faiz oranlarını belirleyen en önemli unsur politika faizi. Politika faizi enflasyon, işsizlik, kur dengeleri gibi unsurlar değerlendirilerek Merkez Bankası tarafından belirleniyor. 2019'un Ağustos ayında yüzde 24 olan politika faizi kararlı ekonomik çalışmaların meyvesiyle 11,25'e kadar çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak her konuşmasında tek haneli faize kısa sürede geçileceğini belirtiyor.
ÖZEL BANKALARDAN CESUR ADIMLAR
Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını verdi. Beklentilerin aksine indirime giden Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan düşürerek 11,25'e çekti. Bu hamle sonrası özel bankalardan cesur adımlar geldi. Birçok banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranını revize etti.