1 milyon işçiye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlerin beklediği müjde geldi! 4/B sözleşmeliler artık...
Kamuda çalışanlar kadrolu ve taşeron olarak ayrılıyor. Taşeron işçinin öteki işçilerden farkı çalıştığı iş yerinde kadrolu işçi olarak değil sözleşmeli olarak çalışması. Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde yer alıyor!
Taşerondan kadroya geçen kamu personelleri için sevindiren açıklama geldi. Özelleştirme sebebiyle kamu veya özel sektör işverinince iş akitleri iptal edilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atananlar bu gelişmeye odaklanmıştı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde yer alıyor!
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi?
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?