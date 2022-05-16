1 milyon işçiye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlerin beklediği müjde geldi! 4/B sözleşmeliler artık...

Taşerondan kadroya geçen kamu personelleri için sevindiren açıklama geldi. Özelleştirme sebebiyle kamu veya özel sektör işverinince iş akitleri iptal edilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atananlar bu gelişmeye odaklanmıştı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdilecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde yer alıyor!