2 market indirim yarışına girdi! Bakın kazanan kim oldu! ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler var? Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, süt, şeker...

ŞOK ve A101 yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Mayıs ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde zincir market güncel indirimli ürünler merak konusu oldu. Yeni haftanın gelmesiyle 2 market harekete geçti. Bu hafta fiyatlar takır takır düştü. Vatandaşlar yeni ürünleri görmek için sabırsızlanırken katalogların tamamına haberimizde yer verdik. Gıdadan teknolojik aletleri kadın ve erkeklerin tüm aradıkları bu hafta bu 2 markette! İşte ŞOK ve A101 15-6-17 2022 Mayıs yepyeni aktüel ürünler listesi...