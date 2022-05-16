2 market indirim yarışına girdi! Bakın kazanan kim oldu! ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler var? Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, süt, şeker...
A101 ve ŞOK marketleri resmen yarışma girdi. Yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan 2 market de büyün indirimler yaptı. Bu hafta raflarda tuvalet kağıdı, sıvı yağ, süt, şeker ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla yerini aldı. Satışa çıkarılan ürünlerin tam listesine haberimizde yer verdik. Peki ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte merakla beklenen güncel A101 ve ŞOK aktüel kampanya katalogundaki kaçırılmayacak eşsiz fiyatlar
16.05.2022 09:16 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:16
ŞOK ve A101 yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Mayıs ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde zincir market güncel indirimli ürünler merak konusu oldu. Yeni haftanın gelmesiyle 2 market harekete geçti. Bu hafta fiyatlar takır takır düştü. Vatandaşlar yeni ürünleri görmek için sabırsızlanırken katalogların tamamına haberimizde yer verdik. Gıdadan teknolojik aletleri kadın ve erkeklerin tüm aradıkları bu hafta bu 2 markette! İşte ŞOK ve A101 15-6-17 2022 Mayıs yepyeni aktüel ürünler listesi...