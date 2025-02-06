Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Düşük bütçeli finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından uygun geri ödeme koşullarına sahip kredi seçenekleri araştırılıyor. Bu noktada devlet bankaları uygun koşullarda kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Peki, banka banka 130 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank geri ödeme tablosu.
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 130 bin TL
Vade: 24 ay
TAKSİT TUTARI: 10.030,40 TL
Faiz Oranı:% 4,35
HALKBANK
130 bin TL tutarında 12 ay geri ödemeli kredi hesaplaması
AYLIK TAKSİT TUTARI
16.214,94 TL
Faiz Oranı
% 5,25
|Ay
|Taksit
|Faiz
|KKDDF
|BSMW
|Taksit Anapara
|Kalan Anapara
|1
|16.214,94
|6.825,00
|1.023,75
|1.023,75
|7.342,44
|122.657,56
|2
|16.214,94
|6.439,52
|965,92
|965,92
|7.843,58
|114.813,98
|3
|16.214,94
|6.027,73
|904,15
|904,15
|8.378,91
|106.435,07
|4
|16.214,94
|5.587,84
|838,17
|838,17
|8.950,76
|97.484,31
|5
|16.214,94
|5.117,92
|767,68
|767,68
|9.561,66
|87.922,65
Kredi başvurusu yaparken hangi şartları sağlamak gerekiyor?
Kredi başvurunuzun onay alabilmesi için banka banka başvuru şartları değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalar tarafından genel olarak dikkate alınan bazı önemli kriterler şunlardır:
Yaş Sınırı: Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir.
Meslek Durumu: Kişinin kayıtlı bir meslek sahibi olması ve düzenli gelir elde ediyor olması başvurunun olumlu sonuçlanmasına katkı sağlar.
Haciz Kaydı: Başvuru sahibinin geçmişte haciz kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Düzenli Ödemeler: Önceki kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılmış olması kredi başvurusunun olumlu değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Gelir ve Borç Dengelemesi: Başvuru sahibinin tüm bankalardaki toplam kredi ve kredi kartı borçları ile geliri arasındaki dengenin sağlanmış olması gerekir.
Bu koşulları sağlayan aday başvurularının bankalar tarafından olumlu değerlendirilme şansı artar.