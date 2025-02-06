Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Kredi başvurusu yaparken hangi şartları sağlamak gerekiyor?

Kredi başvurunuzun onay alabilmesi için banka banka başvuru şartları değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalar tarafından genel olarak dikkate alınan bazı önemli kriterler şunlardır:

Yaş Sınırı: Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir.