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Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Küçük çaplı finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından uygun geri ödeme koşullarına sahip krediler araştırılıyor. Bu noktada devlet bankaları uygun koşullarda kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Peki, banka banka 130 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank geri ödeme tablosu.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:32
Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Düşük bütçeli finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından uygun geri ödeme koşullarına sahip kredi seçenekleri araştırılıyor. Bu noktada devlet bankaları uygun koşullarda kredi kampanyaları sunmaya devam ediyor. Peki, banka banka 130 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank geri ödeme tablosu.

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 130 bin TL

Vade: 24 ay

TAKSİT TUTARI: 10.030,40 TL

Faiz Oranı:% 4,35

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

ÖDEME PLANI

SıraTaksitAnaparaFaizKKDFBSMVBakiye
110.030,402.678,905.655,00848,25848,25127.321,10
210.030,402.830,395.538,47830,77830,77124.490,71
310.030,402.990,455.415,35812,30812,30121.500,26
410.030,403.159,565.285,26792,79792,79118.340,70
Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

HALKBANK

130 bin TL tutarında 12 ay geri ödemeli kredi hesaplaması

AYLIK TAKSİT TUTARI
16.214,94 TL

Faiz Oranı
% 5,25

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu
ÖDEME PLANI
AyTaksitFaizKKDDFBSMWTaksit AnaparaKalan Anapara
116.214,946.825,001.023,751.023,757.342,44122.657,56
216.214,946.439,52965,92965,927.843,58114.813,98
316.214,946.027,73904,15904,158.378,91106.435,07
416.214,945.587,84838,17838,178.950,7697.484,31
516.214,945.117,92767,68767,689.561,6687.922,65
Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Kredi başvurusu yaparken hangi şartları sağlamak gerekiyor?

Kredi başvurunuzun onay alabilmesi için banka banka başvuru şartları değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalar tarafından genel olarak dikkate alınan bazı önemli kriterler şunlardır:

Yaş Sınırı: Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir.

Meslek Durumu: Kişinin kayıtlı bir meslek sahibi olması ve düzenli gelir elde ediyor olması başvurunun olumlu sonuçlanmasına katkı sağlar.

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Haciz Kaydı: Başvuru sahibinin geçmişte haciz kaydının bulunmaması gerekmektedir.

Düzenli Ödemeler: Önceki kredi ve kredi kartı ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılmış olması kredi başvurusunun olumlu değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Gelir ve Borç Dengelemesi: Başvuru sahibinin tüm bankalardaki toplam kredi ve kredi kartı borçları ile geliri arasındaki dengenin sağlanmış olması gerekir.

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu

Bu koşulları sağlayan aday başvurularının bankalar tarafından olumlu değerlendirilme şansı artar.

Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu
(Not: Yukarıdaki veriler Halkbank ve Ziraat Bankası resmi sitelerinden derlenmiştir. Kredi geri ödeme koşulları piyasa şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Bankaların resmi sitelerindeki güncellemeler takip edilmelidir)
Ziraat Bankası, Halkbank 130 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu
(NOT: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)