SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

TOKİ'den yeni proje: 485.000 TL'si olanın 2+1 evi oluyor

TOKİ vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı konut ve arsa projeleri kapsamında yeni bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 12:10
TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Trabzon ili Çarşibası ilçesi, Çarşibası Mahallesi'nde gerçekleştirilen 166 adet konut inşaatı projesinde, 2+1 konut tipinden 10 adet örneğin satışa açılacağı duyurulmuştur. Aşağıda, projenin detaylarına ilişkin kapsamlı ve titizlikle derlenmiş bilgi yer almaktadır:

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

TOKİ, Trabzon ili Çarşibası ilçesi, Çarşibası Mahallesi'nde hayata geçirilecek 166 adet konut inşaatı projesi kapsamında, 2+1 konut tipinde 10 adet konutu satışa sunuyor.

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Projede uygulanacak satış yöntemi "kuralı satış" olarak belirlenirken, satış işlemleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. İlgili işlemler için irtibat adresi Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara olarak duyurulmuştur.

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Satış Süreci ve Başvuru Koşulları

Proje kapsamında satışa sunulan konutlar için belirlenen başvuru ve kura süreçleri aşağıdaki gibidir:

TOKİ, Trabzon ili Çarşibası ilçesi, Çarşibası Mahallesi'nde gerçekleştirilecek konut inşaatı projesine ilişkin başvuru sürecini duyurdu. Başvurular, 20 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru bedeli 2.000 TL olan işlemler, TC. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kura çekimi ise 10 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama işlemleri 17 Mart 2025 ile 21 Mart 2025 tarihleri arasında; asil hak sahiplerinin işlemlerini tamamlamalarının ardından kalan konutlar için ise yedek hak sahiplerine yönelik imza işlemleri 25 Mart 2025 ile 26 Mart 2025 arasında tamamlanacak.

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Teknik Detaylar ve Ödeme Koşulları

Proje kapsamında yer alan konutların teknik özellikleri ve ödeme planı, detaylı tablolarda belirtilen kriterlere göre düzenlenmiştir. Her bir konut için belirlenen oda sayısı, brüt ve net metrekare değerleri, yön artış türü ve satış bedelleri (KDV hariç) gibi bilgiler, projenin şeffaf ve hesap verebilir bir satış süreci ile hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Örneğin;

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Örnek Konut Bilgisi:

Blok ve Kat Bilgisi: GK BLOK içerisinde, farklı bloklarda (GK-1, GK-2, GK-3, GK-4) çeşitli katlarda yer alan konutlar

Konut Tipi: 2+1

Brüt ve Net Metrekare: 86,12 m² brüt, 68,87 m² net

Ödeme Planı: Satış bedellerinin belirlenmesinde peşinat oranı (%25) ve vade başlangıç taksit bedelleri sabit olarak uygulanmaktadır.

TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Kaynak: Detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, resmi web sitesi www.toki.gov.tr üzerinden veya 444 86 54 numaralı telefon hattı aracılığıyla yetkililerle iletişim kurabilir.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ resmi sitesinden alınmıştır