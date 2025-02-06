TOKİ’den yeni proje: 485.000 TL’si olanın 2+1 evi oluyor

Teknik Detaylar ve Ödeme Koşulları

Proje kapsamında yer alan konutların teknik özellikleri ve ödeme planı, detaylı tablolarda belirtilen kriterlere göre düzenlenmiştir. Her bir konut için belirlenen oda sayısı, brüt ve net metrekare değerleri, yön artış türü ve satış bedelleri (KDV hariç) gibi bilgiler, projenin şeffaf ve hesap verebilir bir satış süreci ile hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Örneğin;