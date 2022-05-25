Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank 2.500 TL üzeri maaş alan emeklilere ek ödeme müjdesi! Nakit ödeme hizmeti resmen yayınlandı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 3 yılda bir yenilenen maaş ödemeleri protokolü imzalamaktalardır. İmzalanan protokol kapsamında da emekli vatandaşlara, bazı şartları sağlamaları durumunda maaş ödemelerine ek olarak, karşılıksız nakit ödemeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda 2022 yılının başında yenilenmiş olan protokol, emekli vatandaşlara 750 TL'ye kadar ek ödeme alma fırsatı sunmaktadır.
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası SGK ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında düzenlemiş oldukları promosyon kampanyalarının ayrıntılarını duyurdu. İşte kamu bankaları tarafından düzenlenmiş olan ek ödeme kampanyalarının ayrıntıları
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan Emeklilere Nakit Ödeme Hizmeti!
Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde hem emekli müşteri sayılarını arttırmak hem de bu vesile ile de emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile promosyon kampanyası düzenlediklerini duyurdular.
Söz konusu promosyon kampanyaları kapsamında emekli vatandaşlara, aldıkları SGK maaşı emekli tutarlara göre belirlemiş oldukları tutarlarda nakit ödeme yapacaklarını duyuran kamu bankaları, ilgili ödeme tutarlarını şu şekilde belirlediler:
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın Emekli Promosyonu Kampanyalarına Kimler Başvuru Yapabilir?
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan 750 TL üst limit 500 ve 650 TL ara ödemeli promosyon kampanyalarına, bankaların yeni müşterileri dahil olabilmektedir.