Merkez Bankası anketiyle TÜİK 6 aylık enflasyon tahmini! Emekli ve memur maaşlarına rekor artış! 6 bin 27 lira... Temmuz zammında HESAPLI TABLO ortaya çıktı!

TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Mayıs ve Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte toplamda 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu doğrultuda maaşlar yükselecek. Temmuz ayı zam ayı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Son dakika olarak da Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı hakkında detaylar geldi. İşte memur ve emekli zammında yeni gelişmeler...