Başkan Erdoğan’ın konut kredisi destek paketi müjdesi sonrası yoğun ilgi! O veriler açıklandı

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, TÜİK verilerine göre 2022 yılı nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları 133 bin 58 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27 olurken, ipotekli satış oranı ise yüzde 24 oldu.