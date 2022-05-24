Başkan Erdoğan'ın konut kredisi destek paketi müjdesi sonrası yoğun ilgi! O veriler açıklandı
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde konut kredisi destek paketini açıklamıştı. Ev sahibi olmak isteyenler Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından konut alımına yöneldi. Emlakjet'in, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı nisan ayı emlak verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 133 bin 58 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış gösterdi. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 27 olurken, ipotekli satış oranı ise yüzde 24 oldu.
Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı nisan ayı emlak verilerini yayınladı.
Emlakjet'in gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında kullanıcıların 9 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan konut finansman paketlerine yönelik ilgisi araştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Emlakjet kullanıcılarının yüzde 69'u açıklanan konut finansman paketlerinden yararlanmayı planladıklarını belirterek, konut finansman paketlerine yoğun ilgisini ortaya koydu.
Bununla birlikte konut finansman paketlerine uygun ilan oranlarına bakıldığında ise, satılık dairelerin yüzde 22'si İlk Evim paketine uygun ilanlardan oluşurken, genişletilmiş pakete uygun ilanların oranı ise yüzde 64 oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, 9 Mayıs'ta 3 bacağı olan konut finansman destek paketlerinin açıklanmasının ardından emlakjet.com site trafiğinde bir günde yüzde 23 gibi önemli oranda artış gördüklerini kaydetti.