Türkiye'de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor
Dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan "Kuzugöbeği Mantarı" Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Mersin'de kurulan bir serada yapılan üretim çalışması sonuç verdi. Tazesinin kilogram fiyatı 400 TL, kurusunun ise 3 bin TL olduğu mantarın üretim çalışmalarının tamamlanmasının ardından, çiftçiye alternatif ürün olarak sunulması hedefleniyor.
11.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:46
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de doğal ortamda yetişen ancak kültürel olarak henüz hiç üretimi yapılmayan kuzugöbeği mantarının ekonomik değerinden üreticinin faydalanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.
Kilogramda fiyatı 400 TL olması nedeniyle yaklaşık bir dönümlük alanda 300 ile 700 kilogram arasında ürün alınabileceği bunun da üreticiye 120 ile 280 bin TL arasında kazanç sağlayacağı kaydedildi. Kurutulmuş halinin 3 bin TL olduğu mantarın enstitüdeki Ar-Ge çalışmalarının ardından projenin hayata geçirileceği ve üretimin süreceği ifade edildi.