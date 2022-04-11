Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de doğal ortamda yetişen ancak kültürel olarak henüz hiç üretimi yapılmayan kuzugöbeği mantarının ekonomik değerinden üreticinin faydalanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.