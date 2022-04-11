RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan "Kuzugöbeği Mantarı" Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Mersin'de kurulan bir serada yapılan üretim çalışması sonuç verdi. Tazesinin kilogram fiyatı 400 TL, kurusunun ise 3 bin TL olduğu mantarın üretim çalışmalarının tamamlanmasının ardından, çiftçiye alternatif ürün olarak sunulması hedefleniyor.

11.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:46
Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen ancak şu ana kadar birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan 'Kuzugöbeği Mantarı' Türkiye'de ilk defa Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bir serada üretilerek verimli bir sonuç elde edildi.

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Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Tazesinin kilogram fiyatının 400, kurusunun ise 3 bin TL olduğu mantarın fiyatının, Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasının ardından çiftçiye alternatif ürün olarak sunulması hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de doğal ortamda yetişen ancak kültürel olarak henüz hiç üretimi yapılmayan kuzugöbeği mantarının ekonomik değerinden üreticinin faydalanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.

Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Daha önce küçük denemeler yapan enstitü ekibi, 'Kuzugöbeğinin Kültüre Alınması' projesini hazırlamak için seraya doğadan topladıkları kuzugöbeği mantarını ekti. Mart ayından itibaren kendini göstermeye başlayan mantarlar, bir ay sürede tamamen çıkarak bir kısmı hasat seviyesine geldi.

Türkiye’de ilk kez üretildi! Tazesi 400 kurusu ise 3 bin TL! Dünyada birkaç ülkede yetişiyor

Kilogramda fiyatı 400 TL olması nedeniyle yaklaşık bir dönümlük alanda 300 ile 700 kilogram arasında ürün alınabileceği bunun da üreticiye 120 ile 280 bin TL arasında kazanç sağlayacağı kaydedildi. Kurutulmuş halinin 3 bin TL olduğu mantarın enstitüdeki Ar-Ge çalışmalarının ardından projenin hayata geçirileceği ve üretimin süreceği ifade edildi.

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