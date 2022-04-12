Devlet kurumu bin 649 TL'yi hesaplara aktarmaya başladı! Ailelerin dikkatine! Hesaplarınızı kontrol edin!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni devresinin çoğalan eğitim masraflarına rağmen gereksinim sahibi ailelerin yanısıra olduğunu duyurarak, SED ve ŞEY yardım programlarını duyurdu. Eğitim masraflarının karşılanması hedefi ile tasarlanmış olan SED ve ŞEY yardım programlarının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte SED ve ŞEY yardım programlarına dair haberin ayrıntıları
Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin çocukların eğitim masraflarını arttırması, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin daha da mağdur olmalarına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ve ŞEY yardım programları aracılığı ailelere destek olacağını duyurdu.
Eğitim Yardımı Nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlara, çeşitli başlıklar altında geliştirilmiş olan hizmetleri aracılığı ile nakdi destekte bulunmaktadır. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan yardım hizmetlerinden biri de okul parası yardımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bakanlığın Eğitim Yardımı Ne Kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan okul yardımı programlarından olan SED ve ŞEY, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarını kapsamaktadır. Bu kapsamda SED programı devamlı ya da dönemsel olarak verilebiliyorken, ŞEY sadece kırtasiye masraflarının karşılanması amacı ile verilmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan SED yardım parasının güncel tutarı bin 649 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık, bu yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin maddi zorluklarının devam ettiği süre içerisinde öğrencilere ulaştırır. İhtiyaç sahibi olma durumunun ortadan kalkması halinde, yardım kesilir.