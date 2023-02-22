Ziraat Bankası ezber bozdu! 250.000 TL altında olan kredi borçları 1 yıl erteleniyor! Faizler tek kalemde silinecek! En az %30 ve üzeri....
Ziraat Bankası tarafından kredi borçlarına ilişkin son dakika duyuru geldi. O illerde kredi borçlarına 1 yıl süreyle erteleme kararı alındı. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, kimlerin kredi borçları ertelenecek? Hangi illerde geçerli olacak? İşte tüm merak edilenler...
Devlet bankalarından biri olan Ziraat, kredi borçları için harekete geçti. Böylelikle kredi borçları 1 sene ertelendi. Erteleme dönemi süresince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren faiz uygulanmayacak. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
1 SENE ERTELENDİ
Deprem felaketi nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası AŞ(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerince(TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, bir yıl süreyle ertelendi.
Cumhurbaşkanlığının " 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve sulama kooperatiflerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerinin, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.
"BANKA TARAFINDAN RESEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Milliyet'te yer alan habere göre; karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.000 TL ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, Banka veya TKK'ya müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ilgisine göre Banka veya TKK tarafından resen gerçekleştirilecek.