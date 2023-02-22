EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

Bu düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak. TBMM gündemindeki önemli düzenlemelerden biri de yapılandırma düzenlemesi olacak.

