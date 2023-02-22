EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?
TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli bir gündem maddesi de yapılandırma olacak. Borçlar bu düzenlemeyle kolayca kapatılırken, çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açılacak. Hatta kredi desteği de gündemde…
22.02.2023 07:00 - Son Güncelleme: 22.02.2023 07:00
28 Şubat'ta açılması beklenen TBMM'nin en önemli gündem maddelerinden birini EYT düzenlemesi oluşturacak.
Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde bir süre primlerini yatırmamış olan Bağ-Kur'lular, yapılandırmayla borçlarını kapatarak emeklilik hakkı kazanabilecek. İşte EYT'liye kolay emeklilik yolu.