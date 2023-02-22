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EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli bir gündem maddesi de yapılandırma olacak. Borçlar bu düzenlemeyle kolayca kapatılırken, çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açılacak. Hatta kredi desteği de gündemde&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.02.2023 07:00 - Son Güncelleme: 22.02.2023 07:00
EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

28 Şubat'ta açılması beklenen TBMM'nin en önemli gündem maddelerinden birini EYT düzenlemesi oluşturacak.

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EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

Bu düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak. TBMM gündemindeki önemli düzenlemelerden biri de yapılandırma düzenlemesi olacak.

EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle bazı borçlar silinirken, bazıları da kolayca kapatılabilecek.

EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen, Genel Kurul gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle, prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de muradına erecek. SGK prim borcu olan vatandaşlar bu borçları yapılandırabilecek.

EYT’liye kolay emeklilik! Yapılandırma ne zaman çıkar? Nasıl emeklilik yolu açılacak? Kredi kolaylığı da gelecek mi?

Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde bir süre primlerini yatırmamış olan Bağ-Kur'lular, yapılandırmayla borçlarını kapatarak emeklilik hakkı kazanabilecek. İşte EYT'liye kolay emeklilik yolu.

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