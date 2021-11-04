Ziraat Bankası duyurdu: 106 m² 3+1 dubleks daire 127.500 TL’den satışa çıktı! Duyan başvuruya koşacak!

Ziraat Bankası gayrimenkul satış alanından uygun fiyatlı konutlar tek tek duyuruldu. Fiyatlar 40.000 TL'den başlıyor. Kocaeli'de 106 m2 3+1 dubleks daireye 127.500 TL ile daire sahibi olabilirsiniz. İki banka listeyi tek tek duyurdu. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunuyor.