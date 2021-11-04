Satılık Yarı fiyatına otomobiller şoke etti! İşte satılan AUDİ-BMW-MERCEDES lüks araçlar ve markalar! Hepsi peynir ekmek gibi satılıyor!

E-İHALE'YE SİSTEMİ İÇİN NELER GEREKLİ?

E-İhale'ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların beraberinde bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesaplarınıza tekrar geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor. Kendi TC. numaranıza ait bir banka hesaplarınız olmaz ise para T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-ihale döner sermaye hesabında adınıza kayıtlı olarak kalmaktadır. Adınıza hesap açtıktan sonra para bu hesaba yatabilmektedir.