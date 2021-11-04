Satılık Yarı fiyatına otomobiller şoke etti! İşte satılan AUDİ-BMW-MERCEDES lüks araçlar ve markalar! Hepsi peynir ekmek gibi satılıyor!
E-İhale sistemi, devlet tarafından hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale vasıta alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale vasıtalarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok değişik alternatifler mevcuttur. Antika vasıtalar, yeni model çok lüks vasıtalar bu sistem üzerinden satılmaktadır.
Lüks araçlar olan BMW, AUDİ ve MERCEDES ihale üzerinden yarı fiyatının altına satılıyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca öneri vermek amacıyla sınır ve bir engeliniz bulunmuyor.
E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR?
E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca öneri vermek amacıyla sınır ve bir engeliniz bulunmuyor. Araca dilenen teminatı yatırıldığınız prosese öneri verilebiliyorsunuz. Kurallar kapsamında ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile öneri attığınız vasıta amacıyla ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada öneri amacıyla dosya bedeli ya da aynısı bir harç ödemiyorsunuz.
E-İHALE'YE SİSTEMİ İÇİN NELER GEREKLİ?
E-İhale'ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların beraberinde bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesaplarınıza tekrar geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor. Kendi TC. numaranıza ait bir banka hesaplarınız olmaz ise para T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-ihale döner sermaye hesabında adınıza kayıtlı olarak kalmaktadır. Adınıza hesap açtıktan sonra para bu hesaba yatabilmektedir.
NE KADAR FİYAT TEKLİF EDİLMELİ?
Sistemde bir araca verilebilecek olan üst ve alt fiyatın belli bir sınırı bulunmuyor. "Satışa Esas Bedel" aşırı şekilde üst civarlara yükselse bile bir satış engeli bulunmuyor. Sistemde bir de sınır değer belirlenmiş. Satışa Esas Bedel'in %75'i olarak tespit edilen bu oranın üstü bir öneri geldiği zaman öneri kabul ediliyor. %75'in altında ise gelen öneri, ihale komisyonu doğrultusundan değerlendiriyor.