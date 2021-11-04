Oturduğunuz yerden 5 bin TL maaş imkanı! Günde 3-4 saat çalışmak yeterli! İŞKUR evde paketleme işi başvurusu şartları...

Ülkemizde işsiz vatandaşlara istihdam sağlamaya devam edilirken İŞKUR'un evde paketleme işi gündemde yoğun ilgi görüyor. Özellikle ev hanımları eşine, ev ekonomisine destek sağlamak amacıyla bu konuya ilgi duyuyor ve hangi şartların gerektiğini merak ediyor. Bazı firmalar şirketlerinde yer olmadığı ya da daha fazla kişiye yol yemek imkanı sunamadığı için evden iş yaptırmayı tercih ediyor ve evde paketleme işi hem işveren hem de işçi tarafından seviliyor. Evden çıkmadan günde 3-4 saat çalışarak maaş alabilirsiniz. İşte İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartları!