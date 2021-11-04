Oturduğunuz yerden 5 bin TL maaş imkanı! Günde 3-4 saat çalışmak yeterli! İŞKUR evde paketleme işi başvurusu şartları...
Ek gelir sağlamak ya da tek iş olsa da yapmak, para kazanmak isteyen vatandaşlar evde paketleme işi başvuru formu 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Evden çıkmadan ve günde sadece 3-4 saatinizi ayırmanız maaş alabilmeniz için yeterli olacak. Özellikle sigortası olmayan ve hiç çalışmamış ev hanımları bu habere çok sevindi ve yoğun ilgi gösteriyor. Peki İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR paketleme işi çeşitleri nedir, hangi kategorilerde hazırlıklar yapılıyor, firmalara nasıl ulaştırılıyor. Konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
04.11.2021 08:48
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:48
Ülkemizde işsiz vatandaşlara istihdam sağlamaya devam edilirken İŞKUR'un evde paketleme işi gündemde yoğun ilgi görüyor. Özellikle ev hanımları eşine, ev ekonomisine destek sağlamak amacıyla bu konuya ilgi duyuyor ve hangi şartların gerektiğini merak ediyor. Bazı firmalar şirketlerinde yer olmadığı ya da daha fazla kişiye yol yemek imkanı sunamadığı için evden iş yaptırmayı tercih ediyor ve evde paketleme işi hem işveren hem de işçi tarafından seviliyor. Evden çıkmadan günde 3-4 saat çalışarak maaş alabilirsiniz. İşte İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartları!