1150 TL netleşti! Paralar hesaplara aktarılıyor! Vatandaşlar dört gözle bekliyordu! Ramazan, fatura desteği ve...
Devletin fatura yardımları devam ediyor: 1150 TL'lik doğalgaz faturası, 206 TL'lik elektrik faturası yardımından yararlanmak için acele edin! Enerji fiyatlarının artmasına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturası yardımına ek olarak doğalgaz faturası yardımı da yapacağını bildirdi. Söz konusu yardımlara ilişkin ayrıntılar kamuoyu ile paylaşıldı.
Yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli sosyal yardım modellerini sunmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda geliştirmiş olduğu elektrik ve doğalgaz faturası yardımlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen fatura yardımı hizmetlerinin ayrıntıları
206 TL'lik Elektrik Faturanız Devlet Tarafından Karşılanacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir süredir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olduğu elektrik faturası yardımının, bu sene de yapılacağı bildirildi.
Yeni dönemde açıklanan asgari ücret ve enflasyon rakamları ışığında güncellenen elektrik faturası yardımının tutarları, şu şekilde belirlendi:
- Aylık 75 kW harcamaya (1-2 kişilik aileler): 103 TL
- Aylık 100 kW harcamaya (3 kişilik aileler): 137,33 TL
- Aylık 125 kW harcamaya (4 kişilik aileler): 171,67 TL
- Aylık 150 kW harcamaya (5+ kişilik aileler): 206 TL
1150 TL'lik Doğalgaz Faturası Yardımı Hesaplara Geçmeye Başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Aralık 2021'de müjdelediği ve yeni yıla girilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanan doğalgaz faturası desteği, ilk ödemelerini mart ayı itibari ile hesaplara aktardı.