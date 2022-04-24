1150 TL netleşti! Paralar hesaplara aktarılıyor! Vatandaşlar dört gözle bekliyordu! Ramazan, fatura desteği ve...

Yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli sosyal yardım modellerini sunmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda geliştirmiş olduğu elektrik ve doğalgaz faturası yardımlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen fatura yardımı hizmetlerinin ayrıntıları