Vatandaşlara 1298 TL, vatandaşların yakınlarına 865 TL ödeme yapan devlet yardım projesi resmen başladı! Başvur anında al!

Engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve onların bakımlarından sorumlu olan kişilere nakdi destekte bulunmak amacı ile geliştirilmiş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri, güncel tutarları ile kamuoyuna duyurulmuştur. İşte bakanlığının engelli vatandaşlar ve onların yakınları için geliştirmiş olduğu nakdi hizmetlerin ayrıntıları