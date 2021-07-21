Ziraat Bankası bayramdan sonra 10.000 TL nakit veriyor: Aylık sadece 386,56 TL geri ödenecek! Ve sonunda belli oldu!

Peş peşe açıklandı! Aylık sadece 386,56 TL geri ödenecek! Ziraat Bankası Kurban Bayramı sonucunda gereksinimi olanlara nakit veriyor. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan bildirime göre, 36 aya kadar vade ile krediden faydalanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. Kanunla bu kredinin uzun vade süresi 36 olarak belirlenmiştir. Yani kısacası arkadaşlar ihtiyaç kredisi dediğimiz şey, adında anlayacağınız üzere ihtiyaçlarınız üzerine verilen bir kredi türüdür.