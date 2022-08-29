Ziraat Bankası aylık 4.694 TL taksitle 60 ay vadeli 200.000 TL kredi veriyor! İhtiyaç, konut, taşıt kredisinde görülmemiş kampanya! Faiz oranları güncellendi!
Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nakit desteğe ihtiyacı olanlar ve kredi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'ndan uygun fiyata kredi sahibi olabiliyor. İşte Ziraat Bankası faiz oranları ve güncel kredi hesaplama tablosu...
29.08.2022 15:46 - Son Güncelleme: 29.08.2022 15:46
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI
200 BİN LİRALIK KONUT KREDİSİNİ 120 AY VADELİ BİR ŞEKİLDE AYLIK 3.390 TL TAKSİTLERLE KULLANABİLİRSİNİZ.
ÖZELLİKLERİ
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 120 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.