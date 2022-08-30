Litresi 21 liranın altına düşüyor! Motorin, benzin, LPG'ye indirim son dakika! 30 Ağustos 2022 Petrol ofisi, Shell, Opet, Aytemiz akaryakıt fiyatları!
30 Ağustos 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,42 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ederken sürücülere müjde gibi bir haber geldi. Akaryakıtta indirim uygulanacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre indirim 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere milyonlarca araç sahibi konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Peki benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı, geldi mi? İşte benzin, mazot, otogaz fiyatları Shell, BP, Opet...
30.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:20
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA HABERLERİ! Benzin, motorin, LPG fiyatları brent petrol diyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişmeye devam ediyor. Cuma günü 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 99,42 dolardan seyrediyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,53 dolardan alıcı buldu. İşte 30 Ağustos 2022 Petrol ofisi, Shell, Opet, Aytemiz akaryakıt fiyatları!