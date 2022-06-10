Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizleri son dakika patladı! para parayı çekiyor! 10 bin TL, 20 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL'ye kaç para kazanırım?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve 32 günlük mevduat faizi hizmetleri için güncellemeye gidildiğini duyurarak, hesaplama tablolarını yayınladı. Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ve sektörde gelişen bazı olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı. Ziraat Bankası artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti için faiz güncellemesine gittiğini duyurdu. Banka, çekilecek kredi tutarlarına göre değişiklik gösteren aylık taksit ödemesi tutarlarını hesapladı.
10.06.2022 09:21 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:21
Ülkemizin önde gelen bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Ziraat Bankası, haziran ayına girilmesi ile birlikte kredi hizmetlerinde ve vadeli mevduat hizmetinde uyguladığı faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın kredi hizmetlerine ve vadeli hesap getirilerine ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama Tabloları
Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ve sektörde gelişen bazı olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı.