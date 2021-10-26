Ziraat Bankası 3000 TL veriyor! ATM’den anında çekebilirsiniz! Acil nakit ihtiyacınızı ve para akışınızı sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubelerine giderek 3000 TL'lik nakit avans başvurularını yapmak gerekmektedir. Birçok Ziraat Bankası ATM kartına sahip olan müşteriler de Ziraat Bankası'nın verilen 3000 TL'lik nakit avansa nasıl başvuracaklarını ve kampanyanın dahilindeki çoğu ayrıntıyı merak etmektedir. Biz de siz kıymetli okuyucularımız amacıyla Ziraat Bankası'nın son kampanyası olan 3000 TL'lik nakit avans desteğine dair çoğu ayrıntıyı haberimizde derledik.

