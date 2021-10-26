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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat kıdem tazminatından ayrı değerlendirilmelidir. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı&hellip;

26.10.2021 08:43 - Son Güncelleme: 26.10.2021 08:43
Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

İşçi çıkartırken mutlaka geçerli bir sebep bulunmalıdır. Eğer geçersiz bir sebeple ya da sebepsiz çıkartma olursa burada tazminat hakları doğar. Ayrıca çalışan başvurup işe geri de dönebilir.

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Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

● Biz KOBİ kapsamında bir firmayız. Zaman zaman performansını beğenmediğimiz arkadaşları değiştirmek istiyoruz. Burada işçilerin sözleşmelerini sonlandırırken bir sebep göstermek zorunluluğu bulunuyor mu?
(ismi saklı) Öncelikle belirtelim işveren açısından iki türlü fesih bulunuyor.

Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

Bunlardan birisi geçerli bir sebep ile fesih diğeri ise geçersiz sebep ya da sebepsiz fesih. Bunların her ikisi açısından da bazı sonuçları bulunuyor. İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya arabulucu tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi açısından geri dönüş hakkı da doğmaktadır. Böyle bir durumda işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

Burada işçi açısından en az 6 aylık kıdem ve işyerinde 30 ve daha fazla personel şartını da unutmamak gerekir.

Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor! Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var! Eğer işveren bir ay içinde...

BİR AYDA BAŞVURU SONUÇLANIR
İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bu tazminat kıdem tazminatından ayrı değerlendirilmelidir.
Mahkeme veya arabulucu feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

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