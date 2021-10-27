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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Kredi borçları olan ve ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank kredi borç aktarımı gerçekleştireceğini açıkladı! İşte kredi borç aktarımı kampanyasına dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde. Borç kapatma kredisi, finansman ürünleri kullanan tüketicilerin kullandıkları üründen kaynaklanan borçlarını tek bir kredi altında yapılarak eşit taksitlerle geri ödemelerini gerçekleştiren gereksinim kredisi çeşididir. Bu kredinin genel kullanım olarak başka adları ise "borç transferi" ve "borç birleştirme" kredisidir.

takvim.com.tr
27.10.2021 08:36 - Son Güncelleme: 27.10.2021 08:36
Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Birçok banka müşterisinin borçlarını ödeyememesinden kaynaklı muzdarip bulunduğu şu zamanlarda başlatılan kampanyalar vasıtası ile borç aktarımı ile kredi borçlarının ertelenerek borçlanmanın azaltılmasını olası kıldı. Genellikle son zamanlarda borçlarını ödemeyen kişilerin yükselmesi ile yapılacak olan bu kampanya çoğu bireyin yüzünü güldürdü. Kampanya dahilinde kredi borcu olup da ödemeyen vatandaşlar İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank borç kapatma kredisi faiz oranlarını ve şartlarını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...
Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları – 26 Ekim 2021
10.000 TL 36 Ay Vade
Banka Kredileri Kredi Adı Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Maliyet
ING Borç Kapatma Kredisi %1,35 369 TL 13.328 TL
QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi %1,39 372 TL 13.434 TL
CEPTETEB Borç Kapatma Kredisi %1,45 376 TL 13.591 TL
Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Aktif Bank Borç Kapatma Kredisi %1,59 387 TL 13.968 TL

İş Bankası Borç Kapatma Kredisi %1,60 387 TL 13.995 TL

Enpara.com Borç Kapatma Kredisi %1,63 390 TL 14.024 TL

Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi %1,91 411 TL 14.847 TL

DenizBank Borç Kapatma Kredisi %1,89 409 TL 14.791 TL

Akbank Borç Kapatma Kredisi %1,92 412 TL 14.875 TL

Yapı Kredi Borç Kapatma Kredisi %2,16 431 TL 15.553 TL

Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu 2021

Borç kapatma kredisi müracaatı bankaların şubeleri ve internet siteleri üzerinden yapabileceği gibi yukarıdaki formumuz doldurularak da basitçe yapılabilir. Formumuz üzerinden oluşturulan başvuru, alakalı bankaya hemen iletilir ve değerlendirilerek en geç bir iş günü sonrası dönüş yapılır.

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