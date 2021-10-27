Gözler oradaydı! Bu bankalara borcunuz varsa anında kapatabilirsiniz! İNG-TEB-Finansbank-Akbank-YapıKredi-Şekerbank-Vakıfbank-Denizbank...

Birçok banka müşterisinin borçlarını ödeyememesinden kaynaklı muzdarip bulunduğu şu zamanlarda başlatılan kampanyalar vasıtası ile borç aktarımı ile kredi borçlarının ertelenerek borçlanmanın azaltılmasını olası kıldı. Genellikle son zamanlarda borçlarını ödemeyen kişilerin yükselmesi ile yapılacak olan bu kampanya çoğu bireyin yüzünü güldürdü. Kampanya dahilinde kredi borcu olup da ödemeyen vatandaşlar İNG, TEB, Finansbank, Akbank, YapıKredi, Şekerbank, Vakıfbank ve Denizbank borç kapatma kredisi faiz oranlarını ve şartlarını merak ediyor.