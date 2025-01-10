Ziraat Bankası 28.800 TL taksitle 5 milyon TL destek kredisi veriyor

Yüksek faiz oranları ve artan konut fiyatları nedeniyle konut kredisi çekmekte zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Ziraat Bankası, konut almayı hayal eden ancak ödeme koşullarından dolayı kredi onayı alamayan kişiler için önemli bir çözüm sundu.
Ziraat Bankası, ortaklaşa konut alımı yapmayı planlayan kişiler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, birden fazla kişi aynı konutu alabilmek için ortaklaşa kredi başvurusu yapabiliyor. Banka, ortakların gelir beyanlarıyla daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilmelerine olanak tanıyor.
Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, "Ortaklaşa Konut Alımlarında Bankanız Yanınızda!" ifadeleriyle duyurulan kampanya, birden fazla kişinin bir araya gelerek konut sahibi olmasına imkan veriyor. Bu sayede, yüksek tutardaki konut kredileri de daha rahat ödenebilir hale geliyor.
Bu kampanyaya başvurabilmek için, düzenli geliri bulunan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek başvuru yapması gerekmektedir. Bu kişiler, ortaklaşa bir kredi ile konut alımını finanse edebilirler.
Kredi tutarı, satın alınacak konutun değerine göre belirleniyor ve SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından yapılan değerleme sonucunda kredi limiti belirleniyor. Ayrıca, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilecek ve gerektiğinde ek teminat talep edilebilecektir.
Ziraat Bankası, kampanya kapsamında %2,79 faiz oranı ile kredi veriyor. 120 ay vade ile alınacak 5 milyon TL'lik kredi için aylık ödeme tutarı 144.830,35 TL olarak belirlenmiş. Ancak, bu kredinin ortaklar arasında paylaştırılması durumunda, her bir ortak aylık olarak yalnızca 28.800 TL ödeme yapacak.
Ziraat Bankası, konut kredisi kullanıcılarına hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi sigorta ürünlerini de sunmaktadır. Ayrıca, krediye dair herhangi bir ek teminat talebi de banka tarafından gerekli görüldüğünde yapılabilir.
Bu kampanya, yüksek faiz oranları ve artan maliyetler nedeniyle konut sahibi olmakta zorlanan kişiler için önemli bir finansal çözüm sunmaktadır. Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, büyük tutarlı kredi talepleri olan fakat ödeme güçlüğü çeken kişiler için önemli bir fırsat sunuyor.
Derleme: takvim.com.tr