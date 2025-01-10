Ziraat Bankası 28.800 TL taksitle 5 milyon TL destek kredisi veriyor

Yüksek faiz oranları ve artan konut fiyatları nedeniyle konut kredisi çekmekte zorluk yaşayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Ziraat Bankası, konut almayı hayal eden ancak ödeme koşullarından dolayı kredi onayı alamayan kişiler için önemli bir çözüm sundu.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Ziraat Bankası, ortaklaşa konut alımı yapmayı planlayan kişiler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, birden fazla kişi aynı konutu alabilmek için ortaklaşa kredi başvurusu yapabiliyor. Banka, ortakların gelir beyanlarıyla daha yüksek tutarlarda kredi kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, "Ortaklaşa Konut Alımlarında Bankanız Yanınızda!" ifadeleriyle duyurulan kampanya, birden fazla kişinin bir araya gelerek konut sahibi olmasına imkan veriyor. Bu sayede, yüksek tutardaki konut kredileri de daha rahat ödenebilir hale geliyor.

Kampanyaya Kimler Başvurabilir? Bu kampanyaya başvurabilmek için, düzenli geliri bulunan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek başvuru yapması gerekmektedir. Bu kişiler, ortaklaşa bir kredi ile konut alımını finanse edebilirler.