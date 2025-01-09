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Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez toplandı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç çiftlere maddi desteklerden esnek çalışma modellerine kadar pek çok teşvikin masaya yatırıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:09
Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısında, aileleri destekleyecek yeni planlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç çiftlere maddi desteklerden ücretsiz kreş hizmetlerine, doğum izinlerinden esnek çalışma modellerine kadar birçok teşvik modelinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

AMAÇ SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR NÜFUS YAPISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğini belirtti. Yılmaz, "Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız. Bu kapsamda aile kurmayı teşvik edecek çeşitli destek modelleri hayata geçirilecek." dedi.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

GENÇ ÇİFTLERE MADDİ DESTEK VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Toplantıda, genç çiftlere yönelik destek programları ön plana çıktı. İlk evini almak isteyenler için sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi, evlilik danışmanlığı hizmetlerinin sunulması gibi adımların atılacağı açıklandı. Maddi desteklerin yanı sıra ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına esnek çalışma modelleri de değerlendirilecek.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

DOĞUM İZİNLERİ VE YARDIMLARI GÜNDEMDE

Çalışan ebeveynlerin desteklenmesi amacıyla doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarının kapsamının genişletilmesi gibi düzenlemeler masaya yatırıldı. Ayrıca, ebeveynlerin iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışılacağı duyuruldu.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ KREŞ HİZMETLERİ

Toplantıda, çalışan ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri olan çocuk bakımı için de önemli adımların atılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

📌 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar:

👨‍👩‍👧‍👦 Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturulacak.

📊 Doğurganlık oranlarını artırmak ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak adına eylem planları hazırlanacak.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

💍 Genç çiftlere maddi destek sağlanacak, evlilik danışmanlığı hizmetleri sunulacak.

🏡 İlk evini alacak çiftlere sosyal konut projeleri öncelik verecek.

Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

🤰 Doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarının genişletilmesi değerlendirilecek.

🏠 Esnek ve uzaktan çalışma gibi modeller çalışan ebeveynler için gündemde olacak.

🍼 Ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak.