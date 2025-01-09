Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısında, aileleri destekleyecek yeni planlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç çiftlere maddi desteklerden ücretsiz kreş hizmetlerine, doğum izinlerinden esnek çalışma modellerine kadar birçok teşvik modelinin hayata geçirileceğini duyurdu.

AMAÇ SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR NÜFUS YAPISI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğini belirtti. Yılmaz, "Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız. Bu kapsamda aile kurmayı teşvik edecek çeşitli destek modelleri hayata geçirilecek." dedi.

GENÇ ÇİFTLERE MADDİ DESTEK VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Toplantıda, genç çiftlere yönelik destek programları ön plana çıktı. İlk evini almak isteyenler için sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi, evlilik danışmanlığı hizmetlerinin sunulması gibi adımların atılacağı açıklandı. Maddi desteklerin yanı sıra ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına esnek çalışma modelleri de değerlendirilecek.

DOĞUM İZİNLERİ VE YARDIMLARI GÜNDEMDE Çalışan ebeveynlerin desteklenmesi amacıyla doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarının kapsamının genişletilmesi gibi düzenlemeler masaya yatırıldı. Ayrıca, ebeveynlerin iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışılacağı duyuruldu.