Genç çiftlere maddi destekler neler? Doğum izinleri, ilk ev kredisi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısında, aileleri destekleyecek yeni planlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç çiftlere maddi desteklerden ücretsiz kreş hizmetlerine, doğum izinlerinden esnek çalışma modellerine kadar birçok teşvik modelinin hayata geçirileceğini duyurdu.
AMAÇ SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR NÜFUS YAPISI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğini belirtti. Yılmaz, "Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız. Bu kapsamda aile kurmayı teşvik edecek çeşitli destek modelleri hayata geçirilecek." dedi.
GENÇ ÇİFTLERE MADDİ DESTEK VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI
Toplantıda, genç çiftlere yönelik destek programları ön plana çıktı. İlk evini almak isteyenler için sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi, evlilik danışmanlığı hizmetlerinin sunulması gibi adımların atılacağı açıklandı. Maddi desteklerin yanı sıra ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına esnek çalışma modelleri de değerlendirilecek.
DOĞUM İZİNLERİ VE YARDIMLARI GÜNDEMDE
Çalışan ebeveynlerin desteklenmesi amacıyla doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarının kapsamının genişletilmesi gibi düzenlemeler masaya yatırıldı. Ayrıca, ebeveynlerin iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışılacağı duyuruldu.
ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ KREŞ HİZMETLERİ
Toplantıda, çalışan ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri olan çocuk bakımı için de önemli adımların atılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.
📌 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar:
👨👩👧👦 Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturulacak.
📊 Doğurganlık oranlarını artırmak ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak adına eylem planları hazırlanacak.
💍 Genç çiftlere maddi destek sağlanacak, evlilik danışmanlığı hizmetleri sunulacak.
🏡 İlk evini alacak çiftlere sosyal konut projeleri öncelik verecek.
🤰 Doğum izinlerinin artırılması ve doğum yardımlarının genişletilmesi değerlendirilecek.
🏠 Esnek ve uzaktan çalışma gibi modeller çalışan ebeveynler için gündemde olacak.
🍼 Ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak.