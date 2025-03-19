Ziraat Bankası 2500 TL, Halkbank ise 1000 TL hediye para veriyor! İşte son tarih açıklandı

Halkbank ve Ziraat Bankası, müşterilerine gıda alışverişlerinde 1.000 TL ile 2.500 TL arasında hediyeler sunarak bütçelere katkı sağlıyor. İşte bu kampanyaların dikkat çeken detayları, katılım şartları ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanız için pratik ipuçları!