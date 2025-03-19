Emeklilere 3 bankadan promosyona ek ödeme: 2.500 TL, 4.400 TL ve 1.500 TL veriliyor

Emekli promosyon ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Maaşlarını belirli bankalara taşıyan emekliler, yalnızca promosyon ödemeleriyle değil, bankaların sunduğu ek avantajlarla da bütçelerine katkı sağlıyor. Bu yıl Akbank, Albaraka Türk ve İş Bankası, emeklilere yönelik sundukları 2.500 TL, 4.400 TL ve 1.500 TL'ye varan ek ödemelerle öne çıkıyor. Peki, bu bankaların emeklilere sunduğu avantajlar neler? Hangi banka hangi koşullarla daha cazip? İşte tüm detaylar ve emeklilerin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması için pratik ipuçları!
Promosyon Tutarı: Maaş miktarına göre 4.400 TL'ye kadar ödeme.
Toplam Avantaj: 20.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödüller.
Katılım bankası olması nedeniyle faizsiz bankacılık imkanı.
Emeklilere özel yatırım ve birikim ürünleri.
Promosyon Tutarı: Maaş miktarına göre 2.500 TL Chip Para ödülü.
Toplam Avantaj: 17.500 TL'ye varan promosyon fırsatı.
Diğer Avantajlar:
Chip Para ile nakit çekim, fatura ödeme ve alışveriş imkanı.
Emeklilere özel düşük faizli kredi seçenekleri.
Promosyon Tutarı: Emekli maaşını taşıyanlara 14.000 TL'ye varan promosyon.
Ek Ödül: Emekli yakınını İş Bankası'na davet edenlere 1.500 TL'ye varan MaxiPuan.
Diğer Avantajlar:
Ayda 2 ücretsiz nakit çekim hakkı (diğer banka ATM'lerinde).
Emeklilere özel kredi kartı aidatı avantajları.
Faizsiz Bankacılık İsteyenler için Albaraka Türk:
Katılım bankası olması nedeniyle faizsiz ürünler sunar.
20.000 TL'ye varan toplam promosyon tutarıyla dikkat çeker.
Chip Para ile Esnek Kullanım İsteyenler için Akbank:
2.500 TL Chip Para ödülü, nakit çekim ve alışverişte kullanılabilir.
17.500 TL'ye varan toplam avantaj sunar.
MaxiPuan ve Ücretsiz Nakit Çekim İsteyenler için İş Bankası:
14.000 TL promosyon ve 1.500 TL MaxiPuan avantajı.
Diğer banka ATM'lerinden ayda 2 ücretsiz nakit çekim hakkı.
Kaynak: takvim.com.tr
Bu haber bankaların resmi web siteleri araştırılarak yapılmıştır
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır