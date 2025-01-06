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Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

Ziraat Bankası, konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere özel avantajlı konut kredisi kampanyasını duyurdu. 2, 3, 5 ve 9 milyon TL'lik kredi seçenekleriyle, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 16:40
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

Ev almak isteyenler için Ziraat Bankası'ndan 120 ay vadeli kredi fırsatı! 2, 3, 5 ve 9 milyon TL tutarlarında kredi imkanıyla hayalinizdeki evi şimdi alın, uygun taksitlerle rahatça ödeyin.

Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

📋 KAMPANYA ŞARTLARI

  • Ekspertiz Raporu: Krediniz, satın almayı düşündüğünüz gayrimenkulün SPK lisanslı ekspertiz raporundaki değeri üzerinden belirleniyor.
  • Ek Güvence: Gerekli görüldüğünde ek teminat istenebilir.
  • Sigorta Hizmetleri: Hayat sigortası ve zorunlu deprem sigortası ürünleriyle güvence sağlanıyor.
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

2025 ZİİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ TAKSİT TABLOSU

1.500.001 TL Kredi

  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 47.584,50 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %44.9008
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

3.000.000 TL Kredi

  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 95.168,94 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %44.6323
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

2.000.000 TL Kredi

  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 63.445,96 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %44.7662
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

5.000.000 TL Kredi

  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 158.614,90 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %44.5256
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

9.999.001 TL Kredi

  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 317.198,11 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %44.4459
Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. Şubeden Başvuru: Kimlik, gelir belgesi ve konut bilgileriyle en yakın Ziraat Bankası şubesine gidin.
  2. Online Başvuru: Bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden form doldurarak başvurun.
  3. Müşteri Hizmetleri: 444 00 00 numaralı hattı arayarak başvuru sürecini başlatabilirsiniz.