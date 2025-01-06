Ziraat Bankası 2,3,5,9 milyon konut kredisi veriyor! Ev alacaklara 120 ay vadeli fırsat

Ev almak isteyenler için Ziraat Bankası'ndan 120 ay vadeli kredi fırsatı! 2, 3, 5 ve 9 milyon TL tutarlarında kredi imkanıyla hayalinizdeki evi şimdi alın, uygun taksitlerle rahatça ödeyin. 📋 KAMPANYA ŞARTLARI Ekspertiz Raporu: Krediniz, satın almayı düşündüğünüz gayrimenkulün SPK lisanslı ekspertiz raporundaki değeri üzerinden belirleniyor. Ek Güvence: Gerekli görüldüğünde ek teminat istenebilir. Sigorta Hizmetleri: Hayat sigortası ve zorunlu deprem sigortası ürünleriyle güvence sağlanıyor. 2025 ZİİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ TAKSİT TABLOSU 1.500.001 TL Kredi Vade: 120 Ay Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 47.584,50 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44.9008 3.000.000 TL Kredi Vade: 120 Ay Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 95.168,94 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44.6323 2.000.000 TL Kredi Vade: 120 Ay Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 63.445,96 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44.7662 5.000.000 TL Kredi Vade: 120 Ay Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 158.614,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44.5256 9.999.001 TL Kredi Vade: 120 Ay Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit: 317.198,11 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44.4459 ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Şubeden Başvuru: Kimlik, gelir belgesi ve konut bilgileriyle en yakın Ziraat Bankası şubesine gidin. Online Başvuru: Bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden form doldurarak başvurun. Müşteri Hizmetleri: 444 00 00 numaralı hattı arayarak başvuru sürecini başlatabilirsiniz.