Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

BENZİN ZAMMI YOLDA! 6 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte benzinin litre fiyatı, birçok bölgede 45 TL'yi aşacak.