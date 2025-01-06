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Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

Benzin fiyatları için araştırmalar hızlandı. Brent petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:27
Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrası akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 6 Ocak 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

BENZİN ZAMMI YOLDA! 6 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte benzinin litre fiyatı, birçok bölgede 45 TL'yi aşacak.

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

BENZİN FİYATLARI ARTIYOR

Bu zam, enerji maliyetlerindeki yükselişi tetikleyerek enflasyon üzerindeki baskıyı artırıyor. Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek yeni fiyatlar, 7 Ocak itibarıyla pompalara yansıyacak.

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

6 OCAK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 44.04 TL
  • Motorin: 44.75 TL
  • LPG: 26.41 TL

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 43.88 TL
  • Motorin: 44.65 TL
  • LPG: 25.87 TL

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

Ankara:

  • Benzin: 44.44 TL
  • Motorin: 45.30 TL
  • LPG: 26.42 TL

Bu gece yarısı zamlanıyor! 7 Ocak 2025 BRENT petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları...

İzmir:

  • Benzin: 44.89 TL
  • Motorin: 45.79 TL
  • LPG: 26.32 TL