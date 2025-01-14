Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Ziraat Bankası, 550.000 TL tutarında konut kredisi almak isteyenler için %2,79 faiz oranı sunuyor. 120 ay vadeli bu kredi ile aylık taksitler 15.931,34 TL olacak. Yıllık maliyet oranı ise %40,72 seviyesinde.
Kredinin tutarı, satın alınacak konutun değerine göre belirleniyor. Bu değer, SPK lisanslı ekspertiz firmalarından alınan raporlara dayanarak hesaplanıyor. Kredinin üst sınırı ise, BDDK tarafından belirlenen oranlarla hesaplanıyor.
Kredi kullanacak olanlara hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi ek sigorta ürünleri de sunuluyor. Bu sigortalar, hem kredi sahibini hem de konutunu güvence altına almayı amaçlıyor.
Bu fırsattan yararlanarak, konut sahibi olmak isteyenlerin en uygun krediyi alabilmeleri için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanyayı değerlendirmeleri önemli.
Akbank İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 16.433 TL
Toplam Ödeme: 1.989.094 TL
Garanti BBVA Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 16.383 TL
Toplam Ödeme: 1.995.141 TL
QNB Finansbank Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 16.182 TL
Toplam Ödeme: 1.955.891 TL
Kaynaklar:
Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi
Akbank Resmi Web Sitesi
Garanti BBVA Resmi Web Sitesi
QNB Finansbank Resmi Web Sitesi