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Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Ziraat Bankası, konut kredisi almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor! Bu anlamda konut sahibi olmayı isteyen ancak kredi almakta zorluk çekenler için kredi kampanyaları yapılıyor.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:38
Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

550 Bin TL Konut Kredisi İçin Geri Ödeme Detayları

Ziraat Bankası, 550.000 TL tutarında konut kredisi almak isteyenler için %2,79 faiz oranı sunuyor. 120 ay vadeli bu kredi ile aylık taksitler 15.931,34 TL olacak. Yıllık maliyet oranı ise %40,72 seviyesinde.

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Kredinin tutarı, satın alınacak konutun değerine göre belirleniyor. Bu değer, SPK lisanslı ekspertiz firmalarından alınan raporlara dayanarak hesaplanıyor. Kredinin üst sınırı ise, BDDK tarafından belirlenen oranlarla hesaplanıyor.

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Ek Sigorta Ürünleri

Kredi kullanacak olanlara hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi ek sigorta ürünleri de sunuluyor. Bu sigortalar, hem kredi sahibini hem de konutunu güvence altına almayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Bu fırsattan yararlanarak, konut sahibi olmak isteyenlerin en uygun krediyi alabilmeleri için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanyayı değerlendirmeleri önemli.

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Diğer Bankaların 550.000 TL 120 Ay Konut Kredisi Teklifleri

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 16.433 TL

Toplam Ödeme: 1.989.094 TL

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Garanti BBVA Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 16.383 TL

Toplam Ödeme: 1.995.141 TL

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

QNB Finansbank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 16.182 TL

Toplam Ödeme: 1.955.891 TL

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

Kaynaklar:

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Akbank Resmi Web Sitesi

Garanti BBVA Resmi Web Sitesi

QNB Finansbank Resmi Web Sitesi