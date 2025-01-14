Ziraat Bankası 120 ay vadeli 550.000 TL konut kredisi veriyor

550 Bin TL Konut Kredisi İçin Geri Ödeme Detayları Ziraat Bankası, 550.000 TL tutarında konut kredisi almak isteyenler için %2,79 faiz oranı sunuyor. 120 ay vadeli bu kredi ile aylık taksitler 15.931,34 TL olacak. Yıllık maliyet oranı ise %40,72 seviyesinde.

Kredinin tutarı, satın alınacak konutun değerine göre belirleniyor. Bu değer, SPK lisanslı ekspertiz firmalarından alınan raporlara dayanarak hesaplanıyor. Kredinin üst sınırı ise, BDDK tarafından belirlenen oranlarla hesaplanıyor.

Ek Sigorta Ürünleri Kredi kullanacak olanlara hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi ek sigorta ürünleri de sunuluyor. Bu sigortalar, hem kredi sahibini hem de konutunu güvence altına almayı amaçlıyor.

Bu fırsattan yararlanarak, konut sahibi olmak isteyenlerin en uygun krediyi alabilmeleri için Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanyayı değerlendirmeleri önemli.