O şirket 95 milyon lot dağıtacak! Ocak 2025 halka arz takvimi

Ocak ayında yatırımcıların ilgisini çeken halka arz süreçleri hız kesmeden devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu ay üç firmanın daha halka arzına onay verdi. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, Gülermak Ağır Sanayi ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz detayları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

95 MİLYON LOT DAĞITILACAK Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Akfen İnşaat, inşaat, yenilenebilir enerji, liman işletmeciliği, denizyolu taşımacılığı, madencilik, gayrimenkul, turizm, termik enerji ve döviz ticareti gibi alanlarda güçlü bir konuma sahip. Halka arz sürecinde toplam 95.487.612 lot, bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak. Halka arz fiyatı 38,70 TL olarak belirlenen Akfen İnşaat, Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek. Halka açıklık oranı ise %15 olacak. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek süreçte, yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanamayacak.

AKFEN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ Akfen halka arzı için talep toplama süreci 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Yatırımcılar, hisse başına 38,70 TL fiyatla pay talebinde bulunabilecek.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI 8 Ocak'ta talep toplama süreci tamamlanan Gülermak Ağır Sanayi, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı gerçekleştirilen halka arzda, kişi başına düşen ortalama lot miktarı ve tutar dikkat çekti. Sonuçlara ilişkin detaylar: Toplam katılımcı sayısı: 595 bin 287 kişi

595 bin 287 kişi Kişi başına düşen ortalama değer: 3375 TL

3375 TL Kişi başına düşen lot miktarı: 27 lot Yoğun katılımla sonuçlanan halka arz, yatırımcıların beklentisini karşılayarak başarılı bir süreç geçirdi.